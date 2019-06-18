أسامة كمال عن وفاة محمد مرسي: لكل أجل كتاب وهو بين يدي الله سبحانه
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:37 م
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قال الإعلامي أسامة كمال، في برنامجه "مساء dmc"، مساء اليوم الثلاثاء، إن الإرهاب عدو كلنا، مطالبًا بضرورة الوقوف كمصريين بنفس تصميم آباءنا الذين وقفوا ضد للانجليز ونصمم على رحيله، مضيفًا أن المواجهة بيننا وبين الإرهاب دائرة على مصير شعب ووطن".
وأوضح خلال برنامجه المذاع عبر شاشة "dmc"، " لما نشوف جماعة إرهابية بتهدد شعب بعمليات بعد وفاة محمد مرسي أمس ودفنه إلية بحضور أسرته ومحاميه، لازم نكون في وضع استعداد واستنفار، ليس جيش وشرطة فقط".
وتابع "لكل أجل كتاب ده ملخص وفاة مرسي، وهو بين يدي الله سبحانه لكن لما نشوف بعد 30 دقيقة من الوفاة تخرج سارة ليا واتسون رئيسة في منظمة هيومن رايتس ووتش في سقطة جديدة، حسب تعبير الهيئة العامة للاستعلامات وتكتب على تويتر ادعاءات وأكاذيب وتتهم مصر بالتسبب في وفاة مرسي".
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