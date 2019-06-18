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وزير خارجية اليونان: "الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على الأعمال التركية "

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:36 م
وزير خارجية اليونان: الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على الأعمال التركية
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داليا الحسين
 
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قال وزير خارجية اليونان، جورج كاتروغالوس إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مستعدون للرد بقوة علي الأعمال التركية الاستفزازية، مؤكدا أنه سوف يتم اتخاذ إجراءات عقابية تتماشى مع الفعل غير المسؤول ضد تركيا.

وأضاف " "كاتروغالوس"، خلال لقاء خاص مع برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "حين نتحدث عن عمليات الحفر والتنقيب التي تقوم بها السلطات التركية في المنطقة الاقتصادية في شرق المتوسط، فنحن لا نتحدث عن ملف للبحث والنقاش والاستماع لوجهات نظر مختلفة".

وأشار وزير خارجية اليونان إلى أن تركيا تقوم بأعمال غير قانونية.
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