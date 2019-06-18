عقيلة صالح: الإرهابيين الذين يقاتلون الجيش في طرابلس "مطلوبين دوليًا"

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قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن الإرهابيين الذين يقاتلون الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس، مطلوبين دوليًا، لافتَا إلى أن حكومة فايز السراج ليس لها أي سيطرة على مليشيات طرابلس.



وتابع "صالح"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن الجيش الليبي قام بمحاصرة مدينة درنة عام ونصف، لتطهيرها من الإرهابين، وكان لديه القدرة على تدميرها بالكامل، ولكنه لم يقوم بذلك، حفاظَا على حياة المدنيين.



ولفت إلى أن الغرب يُراهن على مستقبل علاقاته مع ليبيا، بسبب دعمه لحكومة فايز السرج الغير شرعية، وهذا يعني أن أي تعاقدات مع هذه الحكومة، ستكون غير شرعية.



وأشار إلى أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر، حرر الحقول النفطية من الإرهاب، وقام بتسليمها لمؤسسة النفط التي تولت تصديره، وجميع أموال النفط تذهب مباشرة لحكومة فايز السراج، وهذا دليل على أن الجيش الليبي ليس لديه أي أطماع في النفط.

