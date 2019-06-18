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السوايسة يتوافدون على منفذ تذكرتي لحضور كأس الأمم الإفريقية (صور)

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:28 م
السوايسة يتوافدون على منفذ تذكرتي لحضور كأس الأمم الإفريقية (صور)
جماهير بطولة أمم أفريقيا
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أبوبكر عبد المعز
 
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يشهد منفذ " تذكرتى" بمحافظة السويس، يوميًا إقبالا كبيرا من اهالى السويس، لشراء تذاكر حضور مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والتى تستضيفها مصر ٢٠١٩ وتقام على استاد السويس مباريات المجموعة الخامسة والتى تضم منتخبات تونس وانجولا ومالي وموريتانيا وتبدأ مبارياتها يوم ٢٤ يونيو الجاري.

ومازال الإقبال يوميًا في تزايد على شراء تذاكر المباريات من منفذ تذكرتي في مشاركة من العائلات كبيرًا وصغيرا للاستماع باجواء المباريات والتى تعد اهتمام كبير لعشاق الساحرة المستديرة. 


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