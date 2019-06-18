العدالة السعودي يتعاقد مع حارس منتخب تونس السابق





أكدت تقارير صحفية سعودية، على تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة السعودي مع حارس مرمى منتخب تونس السابق أيمن المثلوثي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة نادي العدالة السعودي الصاعد حديثًا للدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقعت مع أيمن المثلوثي حارس مرمى الإفريقي التونسي.





والجدير بالذكر أن صاحب الـ 35 عامًا سبق له تمثيل المنتخب التونسي، كما خاض تجربة في الدوري السعودي لمدة ستة أشهر مع نادي الباطن في موسم 2018.



