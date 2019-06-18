ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

العدالة السعودي يتعاقد مع حارس منتخب تونس السابق

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 09:39 م
العدالة السعودي يتعاقد مع حارس منتخب تونس السابق
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements

أكدت تقارير صحفية سعودية، على تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة السعودي مع حارس مرمى منتخب تونس السابق أيمن المثلوثي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة نادي العدالة السعودي الصاعد حديثًا للدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقعت مع أيمن المثلوثي حارس مرمى الإفريقي التونسي.

والجدير بالذكر أن صاحب الـ 35 عامًا سبق له تمثيل المنتخب التونسي، كما خاض تجربة في الدوري السعودي لمدة ستة أشهر مع نادي الباطن في موسم 2018.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
اليابان
0
x
01:00
4
تشيلي
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو