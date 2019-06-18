الأربعاء.. منتخب كينيا يخوض تدريباته بالملعب الفرعي للدفاع الجوي





يبدأ منتخب كينيا أولى تدريباته في السادسة مساء غدٍ الأربعاء على الملعب الفرعي للدفاع الجوي بالتجمع الخامس استعدادًا للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية.





ويصل منتخب كينيا إلي القاهرة مساء اليوم الثلاثاء على أن تتوجه البعثة إلي فندق طيبة روز بالتجمع الخامس للإقامة به خلال فترة المنافسات.





و تستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.





مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.





تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".





ويلعب منتخب كينيا في المجموعة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا والتي تضم منتخبات الجزائر والسنغال وتنزانيا، وتقام مبارياته على ملعب الدفاع الجوي.



