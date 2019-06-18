أشرف فتحي: رصد 10 مليار جنيه لتطوير مدينة حدائق أكتوبر

قال أشرف فتحي رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أنه تم رصد 10 مليار جنيه لتنفيذ خطة تطوير المدينة وتتضمن تنفيذ 83 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و 10,440 وحدة بمشروع سكن مصر، و 6.960 وحدة بمشروع دار مصر.





وأضاف فتحي في تصرحات لـ "الفجر"، أن 40 % من مشروعات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية تقع بمدينة حدائق أكتوبر.





وأشار إلى أنه تم تسليم 25,440 وحدة سكنية بالمدينة وهناك خدمات متاحة بالفعل وهي 7 مدارس تعليم اساسي تسقبل الطلاب، و 13 وحدة صحية تم تسليمها لوزارة الصحة ويعمل منها 10، تم تنفيذ وتسليم 9 حضانات لوزارة التضامن ويعمل منها 6 حضانات، و تم تسليم عدد 5 مراكز شباب لوزارة الشباب والرياضة، وهناك 19 سوق تجاري ويتم بيع المحلات بالأسواق بطريقة المزاد العلني.





وتابع رئيس جهاز حدائق أكتوبر: " جاري تنفيذ 10 مدارس و9 اسواق تجاري و7 وحدة صحية و8 حضانات و2 ملعب ثلاثي".





و تم تنفيذ شبكة الكهرباء لمشروعات (اراضي القرعات أ، ب - اراضي القرعة السادسة - مشروعات الاسكان الاجتماعي – مشروعات سكن مصر – دار مصر).





وجاري استكمال اعمال المرافق لمشروعات ( اراضي المستثمر الصغير – 168 فدان اراضي القرعة اجتماعي – 263 فدان اراضي القرعة مميز – اراضي القرعات 97.5 فدان و32 فدان و 116 قطعة – مشروعات الاسكان)، وعن أعمال الطرق جاري تطوير طريق زويل والنايل سات ومحور المستثمرين.



