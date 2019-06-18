نجوم هوليوود يشاركون بأسبوع ميلانو للموضة بإيطاليا
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 07:51 م
أحمد جمال أحمد
Advertisements
Advertisements
شارك مجموعة مميزة من نجوم هوليوود الرجال فعاليات أسبوع مدينة ميلانو للموضة، كان أبرزهم كل من النجم ريتشارد مادين، والنجم أليكساندر سكارسجارد.
وكانت مشاركة الثنائي بالتحديد بمعرض ماركة آرماني العالمية للرجال لصيف 2019، وهي الماركة التي عرف تخصيصها لملابسها الأنيقة للثنائي في غالبية أعمالهم السينمائية.
وعرف ريتشارد مادين بتجسيده لدور الذئب الشاب بمسلسل صراع العروش، وأشتهر ألكساندر سكارسجارد بتجسيده لشخصية طرزان.
Advertisements
- سوزان ساراندون وجولدي هون تفتتحان أسبوع الموضة ببرلين (صور)
- نجم "طرزان" يدعم شقيقه الأصغر في افتتاح العرض الأول لفيلمه الجديد IT
- أليكساندر سكارسجارد يفوز بجائزة أفضل ممثل بمسلسل محدود بحفل نقابة ممثلي الشاشة
- بعد 6 سنوات من الانفصال.. شارلز ثيرون تعود لنجم طرزان
- دانيال كريج قريبا يحصل على نجمته الخاصة على ممر الشهرة
- أليكسندر سكارسجارد يفتتح العرض الخاص لفيلمه الجديد بمهرجان لندن السينمائي
- ميسي ويليامز تحتفل ببداية عرض مسرحيتها الجديدة بحضور نجوم "GOT" (صور)
- نجمة مسلسل "GOT" تشارك بأسبوع باريس للموضة