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نجوم هوليوود يشاركون بأسبوع ميلانو للموضة بإيطاليا

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 07:51 م
نجوم هوليوود يشاركون بأسبوع ميلانو للموضة بإيطاليا
نجوم هوليوود
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أحمد جمال أحمد
 
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شارك مجموعة مميزة من نجوم هوليوود الرجال  فعاليات أسبوع مدينة ميلانو للموضة، كان أبرزهم كل من النجم ريتشارد مادين، والنجم أليكساندر سكارسجارد.

وكانت مشاركة الثنائي بالتحديد بمعرض ماركة آرماني العالمية للرجال لصيف 2019، وهي الماركة التي عرف تخصيصها لملابسها الأنيقة للثنائي في غالبية أعمالهم السينمائية.

وعرف ريتشارد مادين بتجسيده لدور الذئب الشاب بمسلسل صراع العروش، وأشتهر ألكساندر سكارسجارد بتجسيده لشخصية طرزان.

نجوم هوليوود يشاركون بأسبوع ميلانو للموضة بإيطاليا
نجوم هوليوود يشاركون بأسبوع ميلانو للموضة بإيطاليا
نجوم هوليوود يشاركون بأسبوع ميلانو للموضة بإيطاليا
نجوم هوليوود يشاركون بأسبوع ميلانو للموضة بإيطاليا
نجوم هوليوود يشاركون بأسبوع ميلانو للموضة بإيطاليا
نجوم هوليوود يشاركون بأسبوع ميلانو للموضة بإيطاليا
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