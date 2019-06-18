روهر يتحدث عن غياب نيجيريا بنسختي الكان الماضيتين





أكد الألماني جيرنوت روهر المدير الفني للمنتخب النيجيري، أن قائمة المنتخب تمتلك مزيجًا من الخبرات والعناصر الشابة التي لديها الرغبة والإصرار لتحقيق أهداف الجهاز الفنى وطموحات الجماهير النيجيرية.





وأضاف: "تغيبنا عن النسختين السابقتين"، ولكن حينما نشارك فإنه عادةً ما نذهب بعيدًا، ونصل للنهائيات.





وأشار المدرب الألماني، إلى أن الجميع في نيجيريا ينتظر الأداء الجيد لفريقهم وينتظرون الكأس.





و تستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.





مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.





تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".





وتلعب نيجيريا في المجموعة الثانية والتي تضم كلًا من " بوروندي، وغنيا، ومدغشقر" وتلعب أولى مبارياتها أمام بوروندي، مساء السبت المقبل.



