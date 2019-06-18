سام تشانغ: منصة هواوي الرقمية توفر فرصا استثنائية للشركات لتطوير أعمالها

استعرضت شركة هواوي مصر، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال فعاليات القمة الخامسة لمديري تقنية المعلومات (IDC) اليوم بالقاهرة، استراتيجيات النجاح في عصر الابتكار والتكنولوجيات الحديثة، ودور منصات هواوي الرقمية في تسهيل التحول الرقمي في الصناعات المختلفة.





وقال سام تشانغ، نائب رئيس شركة هواوي مصر للمشروعات والحلول والتسويق، إن التحول الرقمي في العصرالحالي أتاح لمختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية فرصًا هائلة وتحديات في نفس الوقت يجب على الدول أن تضعها في خططها للنمو المستدام، خاصة وأن التحول الرقمي يفرض واقعا جديدا على المجتمع سواء في سلوكه الاستهلاكي أو التعامل مع نطاقات الأعمال والخدمات في الشركات الخاصة أو المؤسسات الحكومية.





وأكد خلال عرض خاص لشركة هواوي خلال فعاليات القمة الخامسة لمديري تقنية المعلومات التي افتتحها الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، على أنه لا يمكن تحقيق الرقمنة بشكل كامل في المجتمعات دون التعامل مع آليات دمج العالم الرقمي بالعالم المادي، مشيرا إلى أن هواوي تنفذ خططها وفقا لهذه الرؤية وخبراتها التي تزيد عن عشر سنوات في تجربة التحول الرقمي للدول، وهو مادفعها لإطلاق منصة "هواوي الرقمية" للشركات لنشر الخدمات الرقمية المتطورة بسرعة وبمحتويات عالمية استجابةً لاحتياجات العملاء.





وأشار سام تشانغ، إلى أن منصة هواوي الرقمية تعد النظام الأساسي الوحيد الذي يمكنه دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة، بما في ذلك الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعى، إنترنت الأشياء، البيانات العملاقة، الاتصالات المتقاربة، الفيديو، ونظم المعلومات الجغرافية، لتصبح منصة متكاملة للشركات والشركاء عبر كامل دورة حياة المحتوى الرقمي.





وأوضح أنه يمكن للمؤسسات الكبيرة وأيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الشركات الناشئة، الاستفادة من منصة هواوي الرقمية لتطوير أعمالها وأنشطتها التشغيلية، وتعزيز انتشار علاماتها التجارية، لتصبح أكثر قوة فضلاً عن الاستفادة من الابتكار السريع.





وأكد نائب رئيس شركة هواوي مصر للمشروعات والحلول والتسويق، على حرص الشركة على أن تصبح منصتها الرقمية الأساس للعالم الرقمي الجديد وأن تساهم في إنشاء نظامًا بيئيًا مزدهرًا.





تتيح منصة هواوي الرقمية إمكانيات غير محدودة في مختلف الصناعات، ويشار إلى أنَّ 211 شركة من أفضل 500 شركة عالمية تختار "هواوي" كشريك للتحول الرقمي.





واستثمرت "هواوي" مليار دولار في المطورين والشركاء الذين يتجاوز عددهم الآن ألف شخص في جميع أنحاء العالم.





تسلط القمة الخامسة لمديري تقنية المعلومات (IDC) خلال فعالياتها اليوم الضوء على التوجيهات الأساسية حول أحدث التقنيات مثل AI وRobotics وBlockchain وCloud وCybersecurity، ودورها في عملية التحول الرقمي على مستوى العالم، وتشمل أجندة القمة مزيجاً متنوعاً من العروض التقديمية والمناقشات وورش العمل المصممة لمساعدة مديري تكنولوجيا المعلومات في المنطقة لتحقيق أقصى استفادة من المعلومات، إضافة إلى تسخير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة، وتحفيز ابتكار المؤسسات لزيادة كفاءتها وإنتاجياتها.