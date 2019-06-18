ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدرب نيجيريا يتحدث عن أمنياته بالوصول للمربع الذهبي

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 06:34 م
مدرب نيجيريا يتحدث عن أمنياته بالوصول للمربع الذهبي
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
أعرب الألماني جيرنوت روهر، المدير الفنى للمنتخب النيجيري، عن تطلعه للظهور بشكل يليق بسمعه الكرة النيجيرية في بطولة كأس الأمم الإفريقية.


وقال روهر: "الوصول للأدوار النهائية يتطلب المرور عبر عدة محطات وتركيزنا حاليا على المباراة الافتتاحية للنسور الخضراء".


وأوضح أن هدفه الأساسي هو الوصول للمربع الذهبي على أقل تقدير لأن منتخب نيجيريا يحتل - وقبل خوض البطولة - المركز التالت بأفريقيا من حيث التصنيف الدولي".


وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.


مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.


تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".

وتلعب نيجيريا في المجموعة الثانية والتي تضم كلًا من " بوروندي، ومدغشقر، وغنيا" وتلعب أولى مبارياتها أمام بوروندي، مساء السبت المقبل.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
اليابان
0
x
01:00
4
تشيلي
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو