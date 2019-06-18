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الصورة الرسمية لمنتخب مصر فى أمم إفريقيا 2019

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 06:31 م
الصورة الرسمية لمنتخب مصر فى أمم إفريقيا 2019
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أسماء فايز
 
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نشر الحساب الرسمى لاتحاد الكرة المصرى عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" الصورة الرسمية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، والمشارك فى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقامة فى مصر فى الفترة من ٢١ يونيو الجارى إلى ١٩ يوليو المقبل.


ويقع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى مع كل من منتخبات زيمبابوي ، أوغندا ، والكونغو الديمقراطية.


ويفتتح المنتخب المصري أولى مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم الجمعة القادم في تمام الساعة العاشرة مساءاً على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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