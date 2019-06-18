انفوجراف.. تباين بمؤشرات البورصات العربية بختام تعاملات منتصف الأسبوع
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 06:22 م
نيفين سمير
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تباينت مؤشرات البورصات العربية اليوم ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.27% عند مستوي 14202 نقطة ، بينما أرتفع مؤشر بورصة السعودية رابحاً 24.8 نقطة عند مستوي 9000.4 نقاط
وصعد مؤشر بورصة دبي رابحاُ 14.5 نقطة وقاد قطاعي الخدمات والبنوك التجارية، وارتفعت بورصة البحرين فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت بشكل جماعي في ختام التعاملات.
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