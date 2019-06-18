"باولو دياز" يقترب بقوة من ريفربليت

وردت أنباء تفيد برغبة نادي ريفربليت الأرجنتيني، لخطف نجم أهلي جدة ، التشيلي باولو دياز، في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال موقع lanacion.com.ar ان باولو دياز دخل في دائرة اهتمامات ريفربليت، لتعويض المدافع الأرجنتيني جوناتات مايدانا بعد ان وضعته الادارة على رأس قائمة الاستثمار.





وفى هذا الصدد، تحدث والد الدولي التشيلي، عن مستقبل نجله، لشبكة “tycsports” الأرجنتينية ، قائلا :” باولو لديه كل الرغبة في العودة للأرجنتين واللعب لريفير بليت، لكن من الصعب الانتقال إلى هناك على سبيل الإعارة”.





وأكمل :” هناك مفاوضات قوية بين ريفر بليت ووكيل باولو، وأعتقد أنها تسير في الطريق الصحيح”.





ونجحت ادارة الراقي في الحصول على خدمات المدافع باولو دياز صيف 2018 قادماً من سان لورينزو، شارك في 33 مباراة مع الأهلي في جميع المسابقات، لم يسجل أي هدف، فيما صنع هدفين .



