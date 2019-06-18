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اليوم.. منتخب الجزائر يصل القاهرة للمشاركة في بطولة إفريقيا

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 05:09 م
اليوم.. منتخب الجزائر يصل القاهرة للمشاركة في بطولة إفريقيا
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علي نبوي
 
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تصل مطار القاهرة في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء بعثة منتخب الجزائر استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي ستقام في مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 من يوليو المقبل.



وكان منتخب الجزائر قد دخل في معسكر بالدوحة، لمدة 9 أيام استعدادا للبطولة، وذلك تحت قيادة مديره الفني جمال بلماضي.



ويقع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة مع منتخبات السنغال وكينيا وتنزانيا.


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