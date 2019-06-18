رئيس ريال مدريد يوجه أول رسالة للصفقة الجديدة

أشاد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، بلاعبه الجديد رودريجو مؤكداً أنه صنع إنجازات عدة مع سانتوس البرازيلي قبل قدومه إلى النادي الملكي هذا الصيف.









وقدم ريال مدريد لاعبه الجديد رودريجو لوسائل الإعلام والجماهير، اليوم الثلاثاء وربطه بعقد يمتد حتى 6 سنوات مقبلة.









وقال بيريز في تصريحاته اليوم: "يصل إلى ريال مدريد أحد هؤلاء الشباب الموهوبين، لاعب يثير الاعجاب بلعبه وطريقه فهمه لكرة القدم".









وتابع: "سنواصل العمل لتعزيز فريقنا بأفضل المواهب الكروية التي تحلم بتحقيق الانتصارات بقميصنا، مواهب خاصة لمواجهة هذه المرحلة الجديدة التي تتسم بالمنافسة على أعلى المستويات".









وأضاف: "قد بنينا تاريخنا على الريادة في الإدارة الرياضية، الاجتماعية والاقتصادية، وقد أتاح لنا ذلك الاعتماد على أفضل اللاعبين الاسبان وبلاعبي الأكاديمية الذين لطالما شعرنا بالفخر به".









وأكمل: "إن استراتيجيتنا كانت ولا تزال البحث عن المواهب الناشئة، وهي استراتيجية نؤمن بها إيماناً راسخاً وتنطوي على دمج شباب يتمتعون بحاضر ومستقبل استثنائيين ويحلمون في بتحقيق إنجازات كبيرة".









وأوضح: "يصل رودريجو إلى ريال مدريد قادماً من بلد كالبرازيل حيث يسود الشغف الكبير بكرة القدم لقد نشأت في نادٍ من طراز سانتوس الذي يعد، بالنسبة لمن نهوى كرة القدم، مرادفاً للأسطورة".









واستطرد: "تمكن رودريجو من تحقيق إنجازات صعبة لعب في الفريق الأول وهو في الـ16 من عمر وعندما كان في 17 أصبح أصغر لاعب برازيلي يسجل هدفاً في بطولة كأس ليبرتادوريس لقد لعب 82 مباراة بقميص سانتوس الأسطوري".



