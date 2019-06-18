نسرين طافش عن القبلات في الأفلام: "قبلة الحب حلال" (صورة)

أعلنت الفنانة نسرين طافش، عن رأيها في القبلات في الأعمال الفنية سواء الأفلام أو المسلسلات، بأنها قبلة حب نقية، ولابد منها في التعببير بين العشاق.

وأضافت "طافش"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، قائلًا: "قبلة الحب النقية بالفن بين العشاق، بريئة من برمجة التخلف الي سادت لسنين طويلة بمجتمعنا.. الحب مش حرام.. وقبلة الحب النقية حلال.. رأي وأنا حرة فيه.. مش بالضرورو أنك تتبناه أو تقتنع بيه".