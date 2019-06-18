السعودية تدعو لتأمين الممرات المائية

دعا مجلس الوزراء السعودي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة.





وفي اجتماعه، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جدد مجلس الوزراء استنكار المملكة لجميع الأعمال العدائية والإرهابية التي تهدد حرية الملاحة وأمن الإمدادات النفطية وسلامة البيئة، ومنها الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتان في خليج عمان.





وحذر المجلس من التداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة وخطرها على الاقتصاد العالمي.





واستنكر الأعمال والممارسات الإرهابية وغير الأخلاقية، التي تقوم بها المليشيات الحوثية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين وآخرها مقذوف استهدف مطار أبها الدولي، والطائرات بدون طيار باتجاه المطار نفسه ومحافظة خميس مشيط.





وأدان مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بأشد العبارات قصف المتمردين الحوثيين مطار أبها الدولي في جنوب السعودية.



