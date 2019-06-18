وفد سعودي يزور مدينة العلمين الجديدة ويشيد بالإنجازات والفرص الاستثمارية بالمدينة (صور)

قال المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، بأنه تم استقبال وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ظهر اليوم بمقر جهاز المدينة ، وتم تقديم عرض كامل عن الإنجازات بالمدينة، والتي تم تنفيذها في الفترات السابقة، وكذا تم مناقشة الفرص والمجالات المتاحة للاستثمار بالمدينة، وعرض الخرائط الموضحة للاستثمار العقاري، والمساحات الاستثمارية، وخطه المدينة الاستثمارية، وذلك لفتح مجالات مختلفة لضخ الاستثمارات العقارية السعودية والمصرية في المدينة .





وأضاف رئيس جهاز المدينة، أن الهدف من الزيارة هو عرض الفرص الاستثمارية علي الوفد السعودي من المستثمرين العقاريين، حيث قام الوفد بجولة تفقدية علي الطبيعة بالمدينة، وأعرب جميع الحاضرين عن انبهارهم لما شاهدوه من انجازات علي الواقع في وقت قياسي، ووفرة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة، مشيراً إلى أن الوفد قام بالمرور علي الممشى الشاطئي، وكذا تفقد الأبراج والكباري والبواغيز بالمدينة، والمرور بمنطقة "الداون تاون" و المنطقة الترفيهية.