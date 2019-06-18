ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أوغندا تعترف أنها تخضع مواطنيها لـ"عقاقير تجريبية"

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 03:42 م
أوغندا تعترف أنها تخضع مواطنيها لـعقاقير تجريبية
أوغندا
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

اعترفت أوغندا، اليوم الثلاثاء، أنها تستخدم عقاقير تجريبية على البشر في الفترة الأخيرة، لكنها دافعت عن الإجراء مشيرة إلى أنها اطمأنت إلى سلامتها.

 

وقالت السلطات إن العاملين في مجال الصحة تأكدوا من سلامة استخدام 3 عقاقير تجريبية للإيبولا في أوغندا، بعد أسبوع من انتشار المرض القاتل عبر الحدود من جمهورية الكونغو الديمقراطية.


وقالت منظمة الصحة العالمية إن شخصين سافرا من الكونغو توفيا في أوغندا الأسبوع الماضي.

وقال وزارة الصحة في الكونغو إن طفلا عمره ثلاث سنوات أعيد إلى الكونغو بعد اكتشاف إصابته بالمرض توفي هذا الأسبوع.

 

وحصد المرض أرواح 1411 شخصا على الأقل في الكونغو منذ أغسطس/ آب الماضي في أسوأ تفش مسجل للإيبولا.

 

وقالت وزيرة الصحة الأوغندية جين روث أسينج على تويتر "يسعدنا إبلاغكم بأننا حصلنا على موافقة من كل من المجلس الوطني الأوغندي للعلوم والتكنولوجيا والهيئة الوطنية للأدوية لجلب العلاج لمرضى إيبولا في البلاد".

 

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاسارفيتش في رسالة عبر البريد الإلكتروني "يجري العمل على الموافقة على عقار رابع".

 

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنه لم تسجل حتى الآن أي حالات مؤكدة لانتشار فيروس إيبولا بين الأفراد في أوغندا وجميع المرضى المسجلين جاءوا من الكونغو.

 

وأضافت أن العلاجات التجريبية الأربعة مستخدمة بالفعل في الكونغو.

 

Advertisements
المزيد عن: عقاقير تجريبية الفترة الأخيرة البشر أوغندا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
اليابان
0
x
01:00
4
تشيلي
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو