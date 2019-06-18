خالد محمود: الأزمة التى تواجهها هواوى في طريقها للحل

قال خالد محمود رئيس مجلس إدارة إم إم جروب الوكيل الموزع لشركة هواوي في مصر: إن شركة هواوي شهدت نمو كبير جداً في السنوات الأخيرة الماضية سواء في مصر أو في العالم كله، مشيرا إلى أن الأزمة التي تواجهها الشركة خلال الفترة الحالية في الأساس هي مشكلة سياسية وليست تجارية.





واكد "محمود" ثقته في أن شركة هواوي والصينيين سيتغلبون على هذه المشكلة سواء من حيث وجود نظام تشغيل خاص بها أو بطرق أخرى، موضحًا أن هواوي مستمرة في إصدار هواتف ذكية جديدة، والتى كان أخرها هاتف ذكي جديد (Y9 Prime 2019) الذي وحقق مبيعات كبيرة.





واضاف " محمود" إلى ان السوق شهد حالة ارتباك بسيط لم يستمر أكثر من ثلاثة أيام، وزال هذا الارتباك بعد اجتماعات كبيرة بالنسبة للشركة مع جهاز حماية المستهلك حيث أكدت هواوي التزامها باستمرار تقديم التحديثات لعملائها واطمئن جهاز حماية المستهلك.





وقال رئيس مجلس الوزارة أن الشركة وقعت 46 عقدًا تجاريًا لإنشاء شبكات 5G في 30 بلدًا حول العال، مؤكدًا أن عصر الـ 5G قادم لا محالة، فالبلاد التي لن تستخدم تكنولوجيا ال5G هي التي سوف تصبح في عزلة أي كانت البلد وحجمها والعالم بأكمله سيتجه الي ال5G، فكل هذه شواهد تؤكد أن المشكلة في طريقها للحل.