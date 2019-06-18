أمين تنظيم "مستقبل وطن": مصر ستكون محط أنظار العالم في أمم أفريقيا
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 03:27 م
إسلام شعراوي
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قال المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن مصر ستكون محط أنظار العالم بعد أيام قليلة من خلال الحدث الرياضي الأهم في القارة وهي افتتاح بطولة أمم أفريقيا، مشيرا إلى أنه يجب أن ننظر إلى المستقبل ولا يجرنا أحد إلى الماضي.
وأوضح "هلال" في تصريح له، أن العالم سيشاهد البطولة القارية لذلك لابد أن نظهر كشعب وكحكومة بالمظهر المشرف اللائق، مضيفا أن امامنا تحديات اقتصادية وسياسية واحتماعية وامنية كبيرة لابد أن نتحملها جميعًا، مُشيرًا إلى أنه لا يجب أن نعطي لمن يتربص بهذا البلد الفرصة لاستغلال أي حدث من أجل احداث الفرقة واختراق الدوله، مضيفا مالم يستطيعوا تحقيقه في الماضي لانعطي الفرصه لهم الأن لتحقيقه
واختتم حديثه قائلا: "رحم الله شهدائنا من الشرطة والجيش ومن شعبنا العظيم المحب لوطنه والمدافع عنه حفظ الله مصر وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".
وأوضح "هلال" في تصريح له، أن العالم سيشاهد البطولة القارية لذلك لابد أن نظهر كشعب وكحكومة بالمظهر المشرف اللائق، مضيفا أن امامنا تحديات اقتصادية وسياسية واحتماعية وامنية كبيرة لابد أن نتحملها جميعًا، مُشيرًا إلى أنه لا يجب أن نعطي لمن يتربص بهذا البلد الفرصة لاستغلال أي حدث من أجل احداث الفرقة واختراق الدوله، مضيفا مالم يستطيعوا تحقيقه في الماضي لانعطي الفرصه لهم الأن لتحقيقه
واختتم حديثه قائلا: "رحم الله شهدائنا من الشرطة والجيش ومن شعبنا العظيم المحب لوطنه والمدافع عنه حفظ الله مصر وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".
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