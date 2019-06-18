ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نفط عمان يتراجع 73 سنتاً للبرميل

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 03:17 م
نفط عمان يتراجع 73 سنتاً للبرميل
نفط عمان
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements
أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، تراجع سعر نفط عمان تسليم أغسطس القادم، بواقع 73 سنتاً للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم أغسطس، تراجع إلى 59.97 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الاثنين، عند 60.7 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر سبتمبر القادم 59.12 دولار للبرميل، بتراجع 71 سنتاً للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 59.83 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يوليو0.73 بالمائة، ليصل إلى 51.55 دولار للبرميل، خاسراً 38 سنتاً للبرميل.

وانخفض سعر خام برنت تسليم أغسطس0.95 بالمائة ليصل إلى مستوى 60.36 دولار للبرميل، فاقداً 58 سنتاً عن مستوياته السابقة.
Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
اليابان
0
x
01:00
4
تشيلي
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو