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وزير الدفاع الروسي يكشف عن أسلحة ليزرية جديدة

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 02:01 م
وزير الدفاع الروسي يكشف عن أسلحة ليزرية جديدة
وزير الدفاع الروسي
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وكالات
 
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قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، اليوم الثلاثاء، إنه في غضون فترة قصيرة سيكون لدى القوات المسلحة الروسية سلاح جديد، تستند خواصه القتالية إلى تكنولوجيا الطاقة الليزرية وتفوق سرعتها سرعة الصوت.

 

ونقلت وسائل الإعلام الروسية، عن الوزير قوله:

 

"إن عينات من هذه الأسلحة يتم اختبارها، وفي المستقبل القريب، وسيتلقى الجيش والقوات البحرية سلاحًا جديدًا لا مثيل له يستند إلى تقنية التشويش الفائق وطاقة الليزر".

 

وفي شهر مايو الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والصناعة العسكرية، إن الأسلحة وفقًا لمبادئ مادية مختلفة ستحدد القدرة القتالية للقوات الروسية في العقود المقبلة.

 

وقال شويغو في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في مؤتمر علمي وعملي مع قيادة القوات المسلحة الروسية، يجب أن تكون المهمة الرئيسية في المستقبل القريب تطوير نظرية جديدة لخوض الحروب، مشيرا إلى أن حروب الجيل الجديد هي مزيج من أساليب الحرب الكلاسيكية وغير المتماثلة، وفي الوقت نفسه، فإن العمليات القتالية تتطلب سرعة، وليس هناك وقت لتصحيح الأخطاء.

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