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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 650 كرتونا من التمور في مديرية الخوخة بالحديدة

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 01:59 م
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 650 كرتونا من التمور في مديرية الخوخة بالحديدة
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الفجر السعودي
 
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الاثنين، 650 كرتونًا من التمور للمتضررين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها 650 أسرة.

وجرى توزيع 350 كرتونًا في حارة الجهد والعسال والسني، و300 كرتون في الجشة الجنوبية.

ويأتي ذلك ضمن الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.
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