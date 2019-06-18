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فرجاني ساسي يحسم مصير نجم الزمالك

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 01:52 م
فرجاني ساسي يحسم مصير نجم الزمالك
فرجاني ساسي
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هاني عصام
 
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كشف أسامة فرحات وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف الأخير من العودة لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

 

وقال فرحات في تصريحات خاصة: "الأمر بيد إدارة الزمالك لحسم موقفه والإدارة قررت إخطار جميع اللاعبين بالانتظام في التدريبات قبل حسم موقفهم بشكل نهائي".

 

وفيما يتعلق بالجنسية المصرية علق: "لم يتواصل معنا أحد من نادي الزمالك بخصوص هذا الأمر بشأن حصوله على الجنسية المصرية وأعتقد أن الأمر صعب".

 

وتوقع وكيل اللاعب أن يكون موقف معروف يوسف مرتبط بالتونسي فرجاني ساسي حيث سيعود إلى الزمالك في حالة وحيدة فقط وهي رحيل فرجاني في الموسم المقبل.

 

ويضم الزمالك في قائمته زحمة على مستوى اللاعبين الأجانب بتواجد فرجاني ساسي وحمدي النقاز وخالد بوطيب وحميد أحداد بجانب معروف يوسف وكاسونجو ورزاق سيسيه والمطلوب قيد 4 لاعبين فقط.

 

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