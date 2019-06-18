بـ5 ملايين جنيه.. دعم مستشفى الأقصر العام بمولد أكسجين "صور"

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دعمت وزارة الصحة مستشفى الأقصر العام بمولد أكسجين، وذلك في اطار دعمها لتطوير القطاع الصحي بالمحافظة.



وقال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن مولد الأكسجين الذي دعمت به الوزارة المستشفى العام تبلغ سعته 38 متر مكعب في الساعة، بقيمة 5 ملايين جنيه.



وأوضح أن ذلك سيسهم في توفير الأكسجين بصفة مستمرة لجميع أقسام المستشفى، والقضاء نهائيًا على احتمالية حدوث أزمات مستقبلية بسبب تأخر مصنع الغاز في ملء تانكات واسطوانات الأكسجين الموجودة بالمستشفى، الأمر الذي من شأنه سرعة تقديم خدمة طبية ذات جودة وفعالية لمرضي المحافظة.

