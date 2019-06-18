قبرص تطالب أوروبا برسالة قوية إلى تركيا حول تنقيب غاز المتوسط

طالب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، الاتحاد الأوروبي، برسالة قوية إلى تركيا حول التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط.

وقال الرئيس القبرصي، اليوم الثلاثاء: "أنا متفائل.. من أن الاتحاد الأوروبي سيقدم رسائل أقوى مما لديه حتى اليوم، وهذا هو هدفنا"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وتصاعد التوتر في منطقة شرق المتوسط مؤخرا، بعدما أصدرت قبرص تراخيص تنقيب لشركات غاز دولية في المناطق المتنازع عليها رغم معارضة أنقرة، التي أطلقت أنشطة حفر خاصة بها في المنطقة تحت حماية القوات البحرية التركية.

وكانت تركيا قد أصدرت إشعارا بحريا، أعلنت فيه عن عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث سبتمبر/ أيول، وتمركزت سفينة الحفر التركية "فاتح" على بعد 40 ميلاً بحريا تقريبا إلى الغرب من شبه جزيرة أكاماس، و83 ميلا بحريا من السواحل التركية وتقع المنطقة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص.