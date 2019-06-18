المنتخب الوطني يعود للتدريبات استعدادًا للأمم الإفريقية
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 12:41 م
محمد الصو
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يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، تدريباته اليوم على ملعب القاهرة، استعدادًا لنهائيات الأمم الإفريقية.
وكان أجيري، منح اللاعبين راحة نصف يوم بعد العودة من الإسكندرية، لقضائه مع أسرهم قبل الانتظام فى المعسكر مجددًا اليوم استعدادًا لمباراة زيمبابوى الأولى والمقرر لها الجمعة المقبلة.
وتلعب مصر فى البطولة، ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من زيمبابوي، وأوغندا، والكونغو.
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