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تفاصيل حفل افتتاح أمم إفريقيا وأغنية "حكيم"

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 12:32 م
تفاصيل حفل افتتاح أمم إفريقيا وأغنية حكيم
حكيم
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الفجر الرياضي
 
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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا تفاصيل حفل افتتاح العرس الإفريقي، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.


وأوضحت اللجنة أن الأغنية الخاصة بحفل أمم إفريقيا والتي تم تداولها على مواقع "السوشيال الميديا" منذ أمس، لم تطلق رسمياً حتى الأن من جانبها على الرغم من الاهتمام الكبير الذي حظيت به من جانب الجماهير المصرية، موضحة أنه من المقرر إذاعتها في حفل الافتتاح  بثلاث لغات، العربية، الإنجليزية والفرنسية، ويقدمها ثلاثة مطربين، نيجيرية وأخرى سنغالية "عالميتين"، إلى جانب النجم المصري حكيم.


وكشفت اللجنة عن أن مدة حفل الافتتاح ستكون 14 دقيقة فقط، تبدأ في  الثامنة مساء، على أن تكون مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي 10 مساءً.

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