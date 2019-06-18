ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هنا الزاهد تشبه "السندريلا" في أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 12:28 م
هنا الزاهد تشبه السندريلا في أحدث جلسة تصوير
هنا الزاهد
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
ظهرت الفنانة الشابة هنا الزاهد، عبر صفحات السوشيال ميديا بإطلالة جديدة حيث ظهرت كالأميرات وهي ترتدي فستانا شفافا، ويبدو أنها التقطت لها في إحدى المناسبات النهارية.

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها، مشيدين بجمالها وتألقها وذوقها في اختيار أزيائها.
 
على صعيد أخر نجحت الفنانة هنا الزاهدـ في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "الواد سيد الشحات" وشاركها بطولته خطيبها الفنان أحمد فهمي.
هنا الزاهد تشبه "السندريلا" في أحدث جلسة تصوير
Advertisements
المزيد عن: هنا الزاهد مزيكا فنانين فن سينما دراما
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
اليابان
0
x
01:00
4
تشيلي
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو