هنا الزاهد تشبه "السندريلا" في أحدث جلسة تصوير
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 12:28 م
الفجر الفني
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ظهرت الفنانة الشابة هنا الزاهد، عبر صفحات السوشيال ميديا بإطلالة جديدة حيث ظهرت كالأميرات وهي ترتدي فستانا شفافا، ويبدو أنها التقطت لها في إحدى المناسبات النهارية.
ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها، مشيدين بجمالها وتألقها وذوقها في اختيار أزيائها.
على صعيد أخر نجحت الفنانة هنا الزاهدـ في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "الواد سيد الشحات" وشاركها بطولته خطيبها الفنان أحمد فهمي.
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