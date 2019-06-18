هكذا تحمين طفلك من المحتوي السيئ على "يوتيوب"

نوضح لك عزيزتي الأم، خطوات حماية طفلك من المحتوى السئ على يوتيوب، كما عرضها موقع Gadgetsnow الهندي، وتتمثل في:





-عليك حذف التطبيق فى البداية وتثبيته مرة أخرى.





-بعد إزالة التطبيق وتثبيته قم فتحه مرة أخرى واضغط على زر" البدء"





-اضغط على سهم Next أو التالى بالجانب الأيمن من الصفحة.





-سجل الدخول باستخدام حسابك على جوجل.





-ادخل اسم وتاريخ ميلاد طقلك.





-أضغط على زر Search off والذى سيمنع طفلك من البحث عبر التطبيق.





-بعد الخطوة السابقة اضغط على أيقونة القفل Lock واضغط على خيار الإعدادات بعد حل مسألة رياضية.





-حدد البروفايل الذى تريده وقم بتشغيل المحتوى المقبول Approved content only فقط.