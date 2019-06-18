ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هكذا تحمين طفلك من المحتوي السيئ على "يوتيوب"

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 12:18 م
هكذا تحمين طفلك من المحتوي السيئ على يوتيوب
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
نوضح لك عزيزتي الأم، خطوات حماية طفلك من المحتوى السئ على يوتيوب، كما عرضها موقع Gadgetsnow  الهندي، وتتمثل في:

-عليك حذف التطبيق فى البداية وتثبيته مرة أخرى.

-بعد إزالة التطبيق وتثبيته قم فتحه مرة أخرى واضغط على زر" البدء"

-اضغط على سهم Next  أو التالى بالجانب الأيمن من الصفحة.

-سجل الدخول باستخدام حسابك على جوجل.

-ادخل اسم وتاريخ ميلاد طقلك.

-أضغط على زر Search off والذى سيمنع طفلك من البحث عبر التطبيق.

-بعد الخطوة السابقة اضغط على أيقونة القفل Lock واضغط على خيار الإعدادات بعد حل مسألة رياضية.

-حدد البروفايل الذى تريده وقم بتشغيل المحتوى المقبول Approved content only فقط.
Advertisements
المزيد عن: هواتف محمولة مولود سعيد مواصفات الهاتف للحامل سعر الهاتف حامل في ولد حامل في بنت تكنولوجيا تقنية جديدة تقنية تفاصيل الهاتف بعد الولادة انواع الاجهزة امراض الاطفال الولادة الهاتف الذكي المولود الجديد الطفل الصغير الطفل الجديد الطفل
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
اليابان
0
x
01:00
4
تشيلي
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو