هكذا تحمين طفلك من المحتوي السيئ على "يوتيوب"
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 12:18 م
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نوضح لك عزيزتي الأم، خطوات حماية طفلك من المحتوى السئ على يوتيوب، كما عرضها موقع Gadgetsnow الهندي، وتتمثل في:
-عليك حذف التطبيق فى البداية وتثبيته مرة أخرى.
-بعد إزالة التطبيق وتثبيته قم فتحه مرة أخرى واضغط على زر" البدء"
-اضغط على سهم Next أو التالى بالجانب الأيمن من الصفحة.
-سجل الدخول باستخدام حسابك على جوجل.
-ادخل اسم وتاريخ ميلاد طقلك.
-أضغط على زر Search off والذى سيمنع طفلك من البحث عبر التطبيق.
-بعد الخطوة السابقة اضغط على أيقونة القفل Lock واضغط على خيار الإعدادات بعد حل مسألة رياضية.
-حدد البروفايل الذى تريده وقم بتشغيل المحتوى المقبول Approved content only فقط.
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