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لوكاكو يطلب الرحيل من مانشستر يونايتد

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:51 ص
لوكاكو يطلب الرحيل من مانشستر يونايتد
لوكاكو
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علي نبوي
 
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طلب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي من إدارة ناديه السماح له بالرحيل عن النادي في الميركاتو الصيفي، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إيطالية.


‫وذكرت صحيفة "اللاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بأن لوكاكو أخبر مانشستر يونايتد بأنه يريد الرحيل والانتقال إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي.

‫وأضافت الصحيفة بأن الصفقة لن تكون سهلة في ظل وجود ماور إيكاردي الذي يوقف كل شئ.‬

‫وتابعت بأنه في حالة إتمام الصفقة فإنها ستكلف خزينة إنتر ميلان مبلغ ٨٠ مليون يورو

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