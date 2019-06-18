لوكاكو يطلب الرحيل من مانشستر يونايتد
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:51 ص
علي نبوي
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طلب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي من إدارة ناديه السماح له بالرحيل عن النادي في الميركاتو الصيفي، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إيطالية.
وذكرت صحيفة "اللاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بأن لوكاكو أخبر مانشستر يونايتد بأنه يريد الرحيل والانتقال إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي.
وأضافت الصحيفة بأن الصفقة لن تكون سهلة في ظل وجود ماور إيكاردي الذي يوقف كل شئ.
وتابعت بأنه في حالة إتمام الصفقة فإنها ستكلف خزينة إنتر ميلان مبلغ ٨٠ مليون يورو
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