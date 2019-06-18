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‫مانشستر يونايتد يعرض راتب خرافي على بوجبا لإقناعه بالبقاء‬

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:49 ص
‫مانشستر يونايتد يعرض راتب خرافي على بوجبا لإقناعه بالبقاء‬
بول بوجبا
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علي نبوي
 
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أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي استعداده لمنح لاعبه الفرنسي بول بوجبا راتبا خياليا من أجل إقناعه بالبقاء ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الدايلي ميرور" البريطانية فإن النادي الإنجليزي مستعد لمنح بوجبا ٥٠٠ ألف جنيه استرليني راتبا أسبوعبا لعدم الرحيل عن النادي.

وأضافت الصحيفة بأن بوجبا يتقاضى حاليا ٢٩٠ ألف جنيه راتبا أسبوعبا ويتبقى في عقده موسمين مع النادي، ويأمل مسئولو النادي الإنجليزي في إقناعه بالبقاء.

وكان بوجبا قد أعلن في وقت سابق رغبته في خوض تحد جديد الموسم المقبل، في ظل الأنباء التي تؤكد رغبة ريال مدريدفي ضمه بعد طلب الفرنسي زين الديم زيدان المدير الفني للفريق الملكي.
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