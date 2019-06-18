القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه الملك في بلاده

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أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك فيليب السادس؛ ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى توليه الملك في بلاده.



وعبر الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.



وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للملك فيليب السادس؛ ملك مملكة إسبانيا.



وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



