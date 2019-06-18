أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 18-6-2019

استقرت أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 18-6-2019، حيث تراوحت أسعار الطماطم بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، كما تراوحت البطاطس بين 3 و5 جنيهات، بينما سجلت أسعار البصل بين جنيهين و3.5 جنيه، وسجلت أسعار الكوسة بين جنيهين و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا، بينما سجلت الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيهًا.





وترواحت أسعار البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، فيما سجل سعر القلقاس بين 5 و9 جنيهات.





وعن أسعار الفاكهة استقر سعر الليمون البلدي متراوحا ما بين 28 و34 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات، وسجلت الجوافة بين 5 و8 جنيهات، بينما سجل الخوخ البلدي بين 3 و7 جنيهات، وسجل الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات،



