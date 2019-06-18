اليوم.. "القومي للبحوث" يعقد مؤتمره السنوي بعنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة"
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 08:54 ص
آيات عامر
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يعقد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، مؤتمره السنوي تحت عنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة"، لاستعراض معدلات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية، وكذلك البرامج والمبادرات المتعلقة بتفعيل السياسة السكانية ومصادر تشكيل الوعي الجمعي، بجانب دور المؤسسات الدينية والتشريعات المتعلقة بقضايا السكان.
ويشهد افتتاح المؤتمر وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية المصرية للإحصاء، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان، والدكتورة نادية حليم مقررة المؤتمر والعديد من الخبراء والمختصين.
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