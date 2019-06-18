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هدية ليفربول إلى محمد صلاح في معسكر المنتخب

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 08:42 ص
هدية ليفربول إلى محمد صلاح في معسكر المنتخب
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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أرسل نادي ليفربول الإنجليزي هدية إلى محمد صلاح في معسكر منتخب مصر قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

 


وتضمنت هدية ليفربول تشكيلة من الحلويات الفاخرة عقب قيادته ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزي.

 

 

كان ليفربول قد احتفل يوم السبت الماضي بعيد ميلاد محمد صلاح السابع والعشرين قبل انطلاق أمم إفريقيا.

 

 

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