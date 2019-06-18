ليلى علوي: شكرًا لدعوة مهرجان طرابلس اللي خلاني أزورها لأول مرة

نشرت الفنانة ليلى علوي، صورة لها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت فيها خلال فعاليات تكريمها على هامش مهرجان طرابلس للأفلام في دولة لبنان.



وعلقت ليلى علوي على صورتها: "انا بحب لبنان شكرًا لدعوة مهرجان طرابلس اللي خلاني أزورها لأول مرة .. من قلبي بشكر أهلها الناس الحقيقيين الطيبين اللي كلهم وهج وطيبة وأحلى حاجة إنك تشوف ناس فيهم كل الحب ده.. واستمتعت بالزيارة اللي نظمتها إدارة المهرجان لقلعة طرابلس والسوق القديم وحمام عز الدين الأثري".



وأكملت ليلى علوي : "بحيي المهرجان على الندوة اللي كان عاملها والمناقشات وإعطاء الفرص لمشاريع السيناريو واليوم كله خصوصًا الشباب المحبين للسينما، واللي بيدرسوا، كانوا عاملين ورش مهمة جدًا، اشتركت في واحدة منهم مع المخرج "غسان قطيط"، المصور السينمائي "باسم فياض" والكاتب والمخرج سيمون الهبر".



وأضافت علوي،: "التقيت بالمخرجين الشباب اللي بيدرسوا واللي عندهم أسئلة كتيرة ، وبحيي جدًا إلياس خلاط المجاهد وكل العاملين بالمهرجان واهتمامهم بتوصيل الثقافه والفن والإبداع لأهل وشباب طرابلس".

