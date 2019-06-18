بدء طرح تذاكر حفل عاصي الحلاني ووليد الشامي بالسعودية





وعلى صعيد أخر، طرح الفنان عاصي الحلاني، أغنية جديدة بعنوان "اضحكي" من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون، وتوزيع سليمان دميان، طارق مجدلاني، ميكس وماستر محمد المقهور.





أعلنت شركة روتاتا للصوتيات والمرئيات، بدء طرح تذاكر حفل الفنان اللبناني والفنان وليد الشامي، المقرر إقامته بعد غد الخميس 20 يونيو، في الصالة الرياضية بنادي الخليج في سيهات، بمدينة القطيف السعودية.