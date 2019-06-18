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كوتينيو يرفض مانشستر يونايتد بسبب ليفربول

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 07:22 ص
كوتينيو يرفض مانشستر يونايتد بسبب ليفربول
كوتينيو
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منى العوضي
 
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تشير تقارير صحفية بريطانية، الإثنين، إلى اقتراب رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو عن صفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وقالت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية، أن ​كوتينيو​ يستعد لمغادرة برشلونة لكن لن ينضم إلى ​مانشستر يونايتد​ احتراماً لجماهير ناديه السابق ​ليفربول​.

 

وكان نادي مانشستر يونايد قد وضع كوتينيو ضمن اهتماماته فبعد عدم تألقه مع البارسا بات تقييمه أقل من 142 مليون جنيه استرليني.

 

وأوضحت الشبكة البريطانية أن الأولوية الآن باتت تتجه نحو نادي باريس سان جيرمان الذي يرغب في ضم اللاعب ويبدون أن هناك محادثات بين الطرفين.

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