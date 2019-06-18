قصة حياة "شجرة الدر" في عرض مسرحي راقص









تقدم فرقة "فرسان الشرق" للرقص المسرحي حياة شجرة الدّر في عرض مسرحي راقص تتناول خلاله حياتها منذ أن كانت جارية اشتراها السلطان الصالح نجم الدين أيوب، ثم تولت عرش مصر لمدة ثمانين يومًا بمبايعة من المماليك.





العرض المسرحي إنتاج دار الأوبرا المصرية ويعرض علي مسرح الجمهورية أيام 27 و28 يونيه





وهو من إعداد وتصميم وإخراج الدكتور عصام عزت وديكور أحمد زايد وتصميم إضاءة رضا ابراهيم وشارك في تصميم الشخصيات الفنانة كريمة بدير .







