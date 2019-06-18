مساعد وزير الداخلية الأسبق: جماعة الإخوان الإرهابية تحترف استثمار أي حدث

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قال اللواء محمد صادق مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جماعة الإخوان المسلمين تحترف استثمار أي حدث في صالح الجماعة، على مدى الـ90 عامًا الماضية.



وأضاف "صادق"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إن قصة المظلومية حرفتهم ويعرفون جيدا كيف يستغلونها، من خلال القنوات الإعلمية المدربة وبالتالي يؤثرون في الشارع المصري.



وشدد على أن القوات المسلحة والشرطة نجحت بشكل كبير في تحجيم الجماعة، ويجب على المواطن المصري والإعلام أن يقوم بدور.



وتابع: "من كرم ربنا إن الراجل (محمد مرسي العياط) مات في وضح النهار قدام وسائل الإعلام كلها"، مشددًا على أن بيان النائب العام دقيق وكاشف للحقائق، مشددًا على أن "مرسي" إنسان وتوفى والجميع سوف يموت، ومن حق أي إنسان أن يعرف كيف مات محمد مرسي.



وشدد على أنهم يحترفون استثمار الموت، حتى لو كانت الوفاة طبيعية، كما حدث في جنازة مأمون الهضيبي.



وأصدر المستشار نبيل صادق النائب العام بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة ۲۰۱۳ جنايات أول مدينة نصر، قائلًا: إنه أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.



وأضاف البيان، أثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضا مغشيًا عليه حيث تم نقله فورا للمستشفي وتبين وفاته إلي رحمة الله تعالي وقد أوري التقرير الطبي المبدئي انه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي المتوفي محمد مرسي عيسي العياط وجد انه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية وحدقتا العينيين متسعتان غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية وقد حضر للمستشفي متوفيًا في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفي.



كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفي وندب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ومدير إدارة الطب الشرعي لإعداد تقرير طب شرعي بأسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.