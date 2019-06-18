طريقة استقبال قناة تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الإفريقية على الهواء مباشرة بدون تشفير

يبحث الكثير من الأشخاص عشاق متابعة مباريات كرة القدم عن الطريقة التي تمكنهم من تشغيل قناة تايم سبورت التي أعلنت إذاعة البطولة عبر شاشاتها على الهواء مباشرةً بصورة مجانية وبدون تشفير.

وحصلت مصر على حق إذاعة المباريات بصفتها صاحبة الأرض والجمهور حيث تقام البطولة في أربع محافظات مصرية وهي القاهرة والسويس والإسكندرية والإسماعيلية.

وفي التقرير التالي يسلط معكم "الفجر الرياضي" الضوء على الطريقة التي تمكن الأشخاص من إستقبال قناة تايم سبورت.

يمكن لأي شخص متابعة القناة على التردد الأرضي من خلال التلفيزيون العادي بدلاً من الريسيفر بالخطوات التالية :-

التلفزيونات التقليدية

يمكن إلتقاط إشارة القناة عن طريق إستخدام أريال يتم وضعه في أعلى التلفزيون مباشرةً وفي حالة أراد الشخص أن تكون الإشارة لدية إتش دي يقوم بالحصول على جهاز أنالوج ديجيتال يتم توصيله في كابل ثلاثي ذات ألوان أحمر – أصفر – أبيض.

التلفزيونات الحديثة

يحتاج الشخص إلى توصيل الجهاز الانالوج إلى ديجيتال ويكون متصل بالأريال أعلى سطح المنزل حيث سيخرج من الجهاز وصلة إتش دي إم أي ويتم توصيلها بالتلفزيون.

وفي حالة كان التليفزيون المستخدم يدعم خاصية التحويل مباشرةً من خاصية الأنالوج إلى الديجيتال دون الحاجة إلى جهاز خارجي يحتاج المستخدم إلى وجود إريال أعلى سطح المنزل يتم توصيله بالتليفزيون.

طريقة تشغيل القناة

إذا كانت الشاشة تدعم إستقبال البث الرقمي يقوم الشخص بتركيب الأريال في المدخل المخصص له بالشاشة " أر إف " والدخول إلى قائمة البحث الخاصة بالتلفزيون للبحث عن الإرسال الرقمي.

فور إنتهاء البحث يقوم الشخص بحفظ القناة التي إستقبلها وتصبح مباريات كأس الأمم الافريقية متاحة لديه ويمكنه متابعتها بدون تشغير.

وفي حالة إن لم تكن الشاشة تدعم إستقبال البث الرقمي يحتاج الشخص إلى جهاز تكون مهمته التحويل من الأنالوج إلى الديجيتال لإستقبال البث الرقمي مع مراعاة أن يكون مدون عليه DVBT” أو “DVBT2”

الخطوة التالية تركيب الهوائي الأرضي وتوجيهه نحو محطة الأرسال الخاصة بالمحافظة وتوصيل الكابل الخاص بالأريال في إحدى المداخل المخصصة لذلك والذي يطلق عليه أر إف.

آخر الخطوات يتم توصيل جهاز الاستقبال بالشاشة عبر كابل إتش دي أم أي والدخول إلى قائمة البحث من أجل إيجاد الارسال الارضي الرقمي.