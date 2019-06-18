ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد مباراة البرازيل وفنزويلا الأربعاء 19-6-2019 في كوبا أمريكا 2019 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 03:53 ص
موعد مباراة البرازيل وفنزويلا الأربعاء 19-6-2019 في كوبا أمريكا 2019 والقنوات الناقلة
البرازيل
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements

يواجه منتخب البرازيل، نظيره منتخب فنزويلا يوم الأربعاء 19 يونيو في الساعة 2:30 صباحاً، في المباراة التي ستجمع المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تقام نسختها الحالية على أرض البرازيل.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب البرازيل، ومنتخب فنزويلا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD.

 

وجاءت قائمة منتخب البرازيل للبطولة كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون بيكر، إيدرسون مورايس، كاسيو راموس

خط الدفاع : تياجو سيلفا، ميراندا، ​إيدير ميليتاو​، فيليبي لويس، داني ألفيش، ماركينيوس، أليكس ساندرو، فاجنر ليموس.

خط الوسط : كاسيميرو، آرتور ميلو، فيليبي كوتينيو، ألان، فرناندينيو، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم : دافيد نيريس، جابرييل جيسوس، نيمار، إيفرتون سواريس، روبرتو فيرمينو، ريتشارليسون.

 

ويسعى المنتخب البرازيلي لتحقيق بطولة كوبا أمريكا هذة النسخة، خاصة إنها تقام على أرضه ووسط جماهيره، وتعويض إخفاق مونديال 2014 على ملعبه والخسارة الثقيلة بسباعية على يد منتخب ألمانيا.

 

ويغيب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عن منتخب بلاده في البطولة، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباريات الودية قبل كوبا أمريكا بأيام قليلة.

 

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب البرازيل بقيادة مدربه تيتي، ضد منتخب فنزويلا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2019 عبر موقع الفجر الرياضي.

 

يذكر أن منتخب تشيلي هو الذي حقق لقب النسختين الماضيتين، وذلك على حساب منتخب الارجنتين في النهائيين، حيث حقق بطولة على أرضه ووسط جماهيره في النسخة قبل الماضية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
اليابان
0
x
01:00
4
تشيلي
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو