شاروخان وابنه يجسدان الأداء الصوتي لـ"موفاسا" و"سيمبا" في "The Lion Kin"

وقرر القائمون على الفيلم عرضه يوم 19 يوليو المقبل فى دور العرض السينمائى.





ويضم الفيلم الجديد الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.