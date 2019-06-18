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شاروخان وابنه يجسدان الأداء الصوتي لـ"موفاسا" و"سيمبا" في "The Lion Kin"

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 03:15 ص
شاروخان وابنه يجسدان الأداء الصوتي لـموفاسا وسيمبا في The Lion Kin
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يجسد نجم بوليوود الهندى شاروخان، وابنه، الأداء الصوتى لشخصية الملك "موفاسا" و"سيمبا"، فى النسخة الهندية من فيلم النسخة الحية القادم The Lion King.

وقرر القائمون على الفيلم عرضه يوم 19 يوليو المقبل فى دور العرض السينمائى.

ويضم الفيلم الجديد الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.
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