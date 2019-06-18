سوزان نجم الدين ضيفة "كلام ستات" على "ON E"





تحل الفنانة سوزان نجم الدين ضيفة على برنامج "كلام ستات"، على قناة ON E، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء غد الأربعاء.





وتبدأ الحلقة بفقرة "بيقولك" التي تعرض عددًا من الأخبار الخفيفة والطريفة، ثم فقرة "الرغي الجميل" وتحل خلالها ضيفةً مايا ناجي خبيرة الأبراج.





وأيضًا فقرة "اسأل الستات"، المخصصة للإجابة على أسئلة المشاهدين والمشاهدات التي ترد على صفحات البرنامج في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم فقرة "كل يوم حاجة".





يذكر أن برنامج "كلام ستات" يذاع على قناة ON E في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، وتقدمه شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.