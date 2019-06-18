ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سوزان نجم الدين ضيفة "كلام ستات" على "ON E"

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 01:31 ص
سوزان نجم الدين ضيفة كلام ستات على ON E
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

تحل الفنانة سوزان نجم الدين ضيفة على برنامج "كلام ستات"، على قناة ON E، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء غد الأربعاء.

وتبدأ الحلقة بفقرة "بيقولك" التي تعرض عددًا من الأخبار الخفيفة والطريفة، ثم فقرة "الرغي الجميل" وتحل خلالها ضيفةً مايا ناجي خبيرة الأبراج.

وأيضًا فقرة "اسأل الستات"، المخصصة للإجابة على أسئلة المشاهدين والمشاهدات التي ترد على صفحات البرنامج في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم فقرة "كل يوم حاجة".

يذكر أن برنامج "كلام ستات" يذاع على قناة ON E في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، وتقدمه شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
اليابان
0
x
01:00
4
تشيلي
بوليفيا
-
x
23:30
-
بيرو