هشام يونس: صندوق نقابة الصحفيين 'شبه فاضي' والمهمة صعبة









وكان توافق مجلس نقابة الصحفيين أمس، على تولي هشام يونس أمينٌا لصندوق النقابة.



أعلن هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، عن مخاطبة مركز أماك بالأهرام لتصميم برنامج لحفظ المستندات المالية إلكترونيًا وكذلك الأرشيف الورقي، ومخاطبة مؤسستي الأهرام والأخبار بشأن مديونيات قروض قديمة لزملاء لم يقوموا بالسداد منذ سنوات، بالإضافة إلى تعميم الدمغة الصحفية في أعمال جميع لجان المجلس، وإلغاء أي استثناءات سابقة في هذا الشأن.وقال في بيان له اليوم، إنه اتفق مع الزميلين محمد عارف مدير صندوق التكافل وعمرو الدردير أمين الصندوق، على تفعيل الدمغة الصحفية في أعمال الصندوق كافة ابتداء من اليوم الإثنين 16 يونيو، بالإضافة إلى تخصيص حساب للقروض الحسنة وذلك لتحديد قيمة القروض التي يتم صرفها شهريًا، وأيضًا عمل حصر بجميع طلبات القروض وجدولتها للانتهاء منها في أسرع وقت، وفق المتاح في حسابات النقابة بعد موافقة المجلس.وأضاف أنه سيتم عمل أبلكيشن لخدمة القروض يُمكن عضو النقابة من معرفة موعد صرف القرض بمجرد التقدم به إلكترونيًا، وفقًا لربط التطبيق بالحساب البنكي المخصص للقروض وبقوائم المتقدمين،وأيضًا التواصل مع الزملاء في النقابة الفرعية في الإسكندرية، والاتفاق على موعد اجتماع لمناقشة بعض المشكلات وكذلك فرص تنمية الموارد.وأكد"يونس" أنه سيقوم بمتابعة إرسال البدل للمؤسسات القومية ولحسابات النقابة لصالح الصحف الخاصة والحزبية، بالإضاغة إلى البدء في إعداد خطة لإحلال الإضاءات الموفرة للطاقة، وكذلك أساليب ترشيد استهلاك المياه بمبنى النقابة توفيرا للنفقات، وإعداد تقرير بالوضع المالي من واقع حسابات النقابة، لوضعه أمام السيد النقيب وأعضاء المجلس خلال اجتماع السبت القادم.وشدد "يونس" في بيانه على أن صندةق النقابة "شبه فاضي"، والمهمة صعبة،ولكن سيتم إيجاد الحلول لكافة المشكلات بالتعاون مع النقيب.