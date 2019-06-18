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وكيل لجنة القوى العاملة تكشف عن مبادرة لرجوع اللغة العربية "هوية ولسان الأمة العربية"

الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 04:09 ص
وكيل لجنة القوى العاملة تكشف عن مبادرة لرجوع اللغة العربية هوية ولسان الأمة العربية
النائبة سولاف درويش
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داليا الحسين
 
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قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون لحماية اللغة العربية والحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، بالتعاون مع مجمع اللغة العربية، وتتطلع لمناقشته قريبًا، معلقة: "الاستعمار لم يخترق لغتنا لكننا نفعلها بأيدينا من خلال اللغة الجديدة التي يستخدمها شبابنا وأبنائنا مثل الفرانكو التي قد تؤدي إلى طمس الهوية العربية".

واعتبرت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن هذه اللغات تشكل تهديدًا على هويتنا المصرية والعربية، مشددة على ضرورة الحفاظ على اللغة العربية لغة القرن الكريم

وتابعت: " تأثر بعض الدول العربية بالاستعمار وتحولت لغتهم إلى الفرنسية والإنجليزية بدلًا من لغتهم الأصلية العربية"، مضيفة:" ولادي كانوا بيبعتولي فرانكو وبقيت مردش عليهم إلا ما يكتبوا لي بالعربي.. لأن من لا يحترم لغته لا يحترم بلاده".
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