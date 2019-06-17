نيدفيد في فرنسا لخطف أهداف برشلونة الصيفية
الإثنين 17/يونيو/2019 - 11:42 م
مصطفى صابر
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أفادت تقارير إيطالية صحيفة اليوم الإثنين، عن سفر نائب رئيس نادي يوفنتوس نيدفيد و فابيو باراتيك المدير الرياضي الى فرنسا من أجل مقابلة وكيل أعمال كلا من ماتياس دي ليخت و بول بوجبا للحصول على خدماتهم.
وتبعاً للصحيفة الإيطالية “توتو سبورت”،فإن نيدفيد وفابيو باراتيك في مدينة موناكو من أجل التفاوض على جلب الثنائي بول بوجبا وماتياس دي ليخت أو أحدهما خلال سوق الميركاتو الصيفي الجاري.
وأوضحت أن سيكون التفاوض الأهم بين الطرفين سيكون عن مدافع أياكس الهولندي ماتياس دي ليخت الذي يقترب بشدة من الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث سيحصل هناك على راتب سنوي قدره 12 مليون يورو.
وأختتمت بأن نيدفيد وفابيو باراتيك سيجدان عقبة في التفاوض مع وكيل اللاعبين وذلك لأن المدافع الهولندي تم الاتفاق بينه وبين نادي باريس جيرمان.
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